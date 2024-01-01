"Додо Пиццу" отменяют после истории с собакой. Хроника провального антикризисного пиара

"Галя, у нас отмена!". Фраза из известного интернет-мема теперь заиграла новыми красками. Правда, руководству сети пиццерий, совсем не смешно. "Додо Пиццу" массово отменяют. Масштаб скандала даже трудно себе представить. Пользователи удаляют мобильное приложение сети. Не смогли простить укоризненного взгляда пожилой дворняги.

К одному из заведений Челябинска она прибилась больше года назад, став любимицей персонала – Додобоней. Такую кличку дали животному работники.

"Мы стали для нее семьей: кормили, поили, укрывали отдельным пледом в морозы. Гости улыбались, видя такую заботу. Собака в пиццерии не находилась, она была на плитке крыльца. Специально для собаки завели даже не один, а два пледа. Они лежали в определенных местах. Все, естественно, знали, что это пледы для собаки. Они клиентам никак в руки попасть не могли", - рассказывает Михаил Савицкий, курьер.

В начале февраля в заведении сменилось руководство. У новой управляющей бездомная дворняга "щенячьего восторга" не вызвала. Сотрудникам строго-настрого запретили подкармливать животное и укрывать собаку фирменным пледом. И это в 20-градусный мороз. "Следующий, кто укроет собаку, пойдет за собакой. Я предупредила последний раз. Хотите ей помочь, заберите домой", - такова была директива.

Пошел за собакой курьер Михаил Савицкий. Человеческое в нем оказалось превыше корпоративного. Потому и стал настоящим народным героем. Теперь про него даже иностранцы мультфильмы рисуют.

Впрочем, и в суровой гримасе управляющей сумели разглядеть четкое соблюдение должностных инструкций, санитарных норм и правил. Мол, не место бездомному животному в общепите. Собака – бродячая и пугливая. Чего от нее ожидать – непонятно. Может, например, укусить кого-то из посетителей. К тому же женщине стали поступать угрозы от тех, кто хотел защитить курьера и Додобоню. Злодеи в одночасье стали не такими уж отрицательными. А к бесстрашному "рыцарю оранжевого пледа" появились вопросы.

"Еще до ситуации с собакой планировалось прекращение отношений с курьером. Мы не считаем, что забота о животных - повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем. Мы провели внутреннюю проверку и убедились, что договор с курьером был расторгнут по совокупности зафиксированных нарушений: регулярные опоздания, прогулы, а также нарушения деловой этики", - говорится в сообщении "Додо Пиццы".

Однако уже через несколько дней руководство компании неожиданно передумало. Теперь "Додо Пицца" официально "пэт френдли". То есть посещать заведения можно с питомцами. Такая вот маркетинговая эквилибристика. Кстати, управляющую сначала отстранили от работы, а потом она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Ну и тон официальных заявлений теперь принципиально иной: "Мы уже созвонились с Михаилом, спокойно и открыто обсудили сложившуюся ситуацию и договорились двигаться к ее урегулированию уважительно и по-человечески. Также нас очень заботит состояние управляющей пиццерии, которая оказалась в эпицентре этих событий. Мы все можем ошибаться. Главное, что показала эта ситуация, - всем нам нужно учиться быть более чуткими".

Но для начала хотя бы выстраивать PR-стратегию, говорят специалисты. Некоторые вообще расценили все произошедшее как хорошо спланированную рекламу сети. Однако это, скорее, пример того как делать не надо.

"Они подумали, что сначала их обвиняют за то, что курьера уволили из-за того, что он накрыл пледом собаку. А на самом деле их стали обвинять в том, что они не давали заботиться другим людям о животном. Вопрос не в том, что был плед. А в том, что компания запретила другим подходить и заботиться о замерзающем животном", - отметил Петр Сухоруких, эксперт по антикризисному PR.

Историю изначально могли развернуть по-другому: крупная федеральная сеть спасает бедную собаку. Додобоня – идеальный символ пиццерии. На Патриарших, например, посетители одного из ресторанов шутили, что ходят в гости к Вениамину. А вот, без преувеличения легенда, Северной столицы: кто не слышал о Рыжике из "Пышечной" на Большой Конюшенной? Не эрмитажный кот, конечно. Но тот еще красавец! В заведение Рыжика подбросили еще котенком. Жил долгий 21 год – практически рекорд по кошачьим меркам. Держал в страхе всех окрестных собак. Радовал посетителей.

Эдуард из ресторана в Адлере таких фривольностей людям не позволяет. Он, конечно, гусь, но птица гордая. Коты, собаки, гуси и даже еноты. Животных, отмечают специалисты, любят все. Только в контакте со слабым и беззащитным человек в полной мере ощущает себя "венцом эволюции".

"В интернете все материалы, связанные с животными, вирусятся определенным образом. И если даже вспомнить видеоконтент, то миллионы просмотров набирают ролики, связанные с домашними животными. С котами, которые как-то нелепо спят, пьют воду, ведут себя дома. И, конечно, о животных всегда технически проще заботиться", - продолжает Сухоруких.

Истории "про зверей и людей" - это ведь не только красивые маркетинговые ходы. А словно лакмусовая бумажка - индикатор зрелости общества. "Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как она относится к животным", - говорил Ганди. Ему вторил Лев Толстой: "Общество, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и преступным".

"Во-первых, есть некое гражданское общество, выходящее за рамки государственного. Не государство же вмешалось - вмешались обычные люди. А во-вторых, это гражданское общество считает первой ценностью справедливость и доброту. Вы знаете, это далеко не везде так, поверьте", - указал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

В январе 2024 года страну потрясла история кота Твикса. Хозяева прозвали его так за тягу к сладкому. Когда усатого перевозили в поезде, он выбрался из переноски. И отправился гулять по вагонам. Его поймала проводница и, не найдя хозяев, выбросила на 30-градусный мороз. Животное погибло, но не напрасно.

"Искренне сожалеем о том, что кот Твикс погиб, и приносим свои извинения его владельцам. Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах", - сообщили тогда в РЖД.

Братья наши меньшие, точнее общественный резонанс, поменяли и правила авиакомпаний. В салоне самолета теперь можно перевозить до шести животных. Пассажиру также разрешается докупить соседние кресло, чтобы там разместить контейнер с собакой или кошкой. И лишних вес Мурок, Бобиков и Барсиков больше не проблема. Спасибо коту Виктору.Он слишком много ел, а потому оказался на 2 килограмма больше нормы. И путешествовать должен был исключительно в багаже. Хозяин сдавать его туда отказался. А соцсети наводнили хэш-теги "Кот не чемодан" и "Я/мы Виктор".

"Это, по-моему, признак нашей способности сопереживать другим. Если мы к тем, кто не приносит нам материальной пользы, относимся по-доброму, значит, мы уже можем воспринимать мир с точки зрения морали, а не с точки зрения выгоды. А это именно и есть степень зрелости общества", - заключил Журавлев.

Как минимум потому, что пока антикризисные менеджеры всеми силами пытаются спасти репутацию "Додо Пиццы", у главной героини этой истории все хорошо. Благодаря курьеру Михаилу и челябинским волонтерам животное доставили в приют. Чтобы потом, возможно, наконец обрести любящих хозяев. Заявки уже поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Иркутска.

Доброта – вот, что действительно всех нас объединяет. Этот экзамен на человечность гражданским обществом России точно сдан на "отлично".