Лера Кудрявцева после публичного скандала увезла мужа из Москвы

Лера Кудрявцева летом призналась, что годами спасает мужа от алкоголизма. Якобы Игорь Макаров пьет запоями и даже лечение ему не помогает.

"Только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться". Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне надо же улыбаться и делать вид, что всё хорошо. Не всё хорошо. Уже давно. И этому нет конца", — плакала телеведущая.

Спортсмена такие откровения жены взбесили, он в очень грубой форме попросил ее замолчать. Семейные разборки Лера и Игорь транслировали в Сети. Поговаривали, что пара на грани развода. Но позже Макаров исчез из соцсетей, якобы он отправился на очередное лечение. Видимо, на этот раз Кудрявцевой удалось сохранить семью.

Уже третий месяц Лера и Игорь демонстрируют идеальные отношения. Кудрявцева даже решила устроить семейный отпуск. Ведущая взяла дочь и мужа и покинула Москву. Куда направилось семейство, пока не сообщается.

В личном блоге Кудрявцева показала только кадры из аэропорта. Семья разместилась в бизнес-зале. Макаров развлекал дочь Машу играми в карты, а Лера с умилением смотрела на своих любимых.

Судя по тому, что рядом с Кудрявцевой и ее близкими не замечены зимние вещи, можно предположить, что семейство направилось к теплому морю. Тем более Лера давно не ездила на курорты с мужем.



