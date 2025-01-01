Посол Финляндии в Москве Марья Лийвала была вызвана в Министерство иностранных дел России в пятницу, 27 февраля.

Как пояснили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, дипломату был заявлен протест в связи с сожжением российского флага у дипломатического представительства России в Хельсинки.

МИД России подчеркнул, что рассматривает случившееся как вопиющий акт надругательства над государственным символом — это недопустимо. Наше государство требует от финских властей установить и привлечь к ответственности виновных.

В 2025 году премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил осквернение российского флага на концерте в Тбилиси. Политик не смолчал, несмотря на не лучший этап в российско-грузинских отношениях, подчеркнув, что подобные выходки — это "просто бескультурье".

Между тем в Прибалтике боятся уже не только флага России, но и любых элементов русской культуры. В Эстонии и Латвии испугались матрешек и самоваров, заговорив об угрозе подрыва своей национальной идентичности.