Жестокая судьба юмориста Яна Арлазорова: потерял жену и дочь, а после сгорел от рака

На сцене Ян Арлазоров смешил зрителей до слез. Его коронное "Эй, мужик" в народе помнят до сих пор, хотя 9 марта будет 17 лет со дня смерти артиста.

Простой и такой родной на телеэкране, он становился желанным гостем в каждом доме. А вот в жизни Арлазоров был человеком со сложным характером, замкнутым и ранимым, пережившим к тому же серьезную личную драму.

Будущий артист родился 26 августа 1947 года в Москве, отец Маер Шульруфер был адвокатом, а мама Раиса Арлазорова – врачом-хирургом. При рождении мальчика назвали Яковом.

Двоюродный дед Арлазорова служил в Театре им. Вахтангова, так что с детства Ян часто бывал за кулисами, слушал рассказы родственника и тоже захотел быть актером. Окончил Московское театральное училище им. Щукина, но не был особенно успешен ни в театре, ни в кино – интересных, крупных ролей ему не предлагали. К тому же Арлазорову всегда хотелось импровизировать, разрушая стену между артистом и зрителем. Попыток Яна экспериментировать в Театре им. Моссовета, где он прослужил 15 лет, не понимали.

Тогда, в конце 1970-х Арлазоров попробовал себя в роли эстрадного артиста, и даже попал на всесоюзный конкурс, жюри которого возглавлял Аркадий Райкин, и победил. Через 10 лет Ян уволился из театра. Ему тогда было 40. Многих удивил рискованный поступок артиста, коллеги сочли, что у Арлазорова кризис среднего возраста. Сам он не сомневался в своем выборе и очень скоро обрел всесоюзную славу благодаря номерам, так полюбившимся публике. Многие считали, что это был чистый экспромт, однако на самом деле к своим выступлениям Ян готовился долго и кропотливо.

Сложно складывалась и личная жизнь сатирика. Еще в училище Ян до безумия влюбился в девушку с необычным именем – Ёлу Санько (родители назвали ее так в честь новогодней елки, у которой познакомились). Уже была назначена дата свадьбы, но невеста неожиданно предпочла Арлазорову другого мужчину. Разлюбить Ян не смог, он страдал и ждал. И Ёла все-таки вернулась. Свадьба состоялась, но семейная жизнь у молодых все равно не задалась. Они ругались даже из-за мелочей, причем очень бурно, с расставаниями.

Санько активно снималась в кино, известность актрисе принесла уже первая работа в картине "Анна Снегина". Ян же хотел, чтобы Ёла принадлежала только ему, сидела дома и занималась бытом. К тому же с работой у Арлазорова не ладилось, артист срывался на близких. Обстановку подогревали бытовые неурядицы, даже рождение дочери Алены не сплотило семью по-настоящему.

Однажды, вернувшись домой, сатирик обнаружил, что Ёла и Алена исчезли. Арлазоров потерял жену и дочь. Санько сбежала и долгое время скрывала место своего нахождения. При этом развод актриса переживала очень тяжело, даже болела на нервной почве. "Он — как красная нить прошел через всю мою жизнь", — уже после смерти Яна призналась Ёла.

Арлазоров был в шоке и, конечно же, разыскивал супругу, но она категорически отказывалась идти на контакт. Вспоминать прошлое Санько не хочет до сих пор. Она лишь коротко дала понять, что винит в крахе брака не мужа, а его маму.

"Он никогда меня не обманывал, никем не притворялся, был таким, какой есть. Нельзя винить человека за то, что у него слабый характер. И если ты выходишь замуж за еврейского мальчика, а его мама тебя не любит — это обречено на провал. Свекровь считала, что я должна сидеть дома и варить борщи мужу, а мне хотелось работать", — объяснила Санько.

Когда Алена стала старше, артист пытался с ней сблизиться, оплатил учебу. "У них сложились изумительные отношения. Алена — прекрасная дочь. Варила ему супчики, у меня могла последние деньги взять, чтобы сделать ему подарок. У них была своя история отношений, довольно сложная, но тем не менее она очень любила отца", — рассказала Ёла в недавнем интервью.

В последние годы жизни артист стал очень раздражительным, у Арлазорова выявили онкологическое заболевание — рак поджелудочной железы. А ведь он всегда внимательно относился к своему здоровью: не пил, не курил, избегал лекарств, не ел мяса, прекрасно плавал, занимался йогой.

Узнав о диагнозе, Ян отказывался от операции, не верил, что официальная медицина способна помочь. От рака умерла мама артиста, которую он бесконечно любил, трогательно ухаживал за больной, был готов бросить все, лишь бы она выздоровела. Но чуда не случилось.

Арлазорова прооперировали в Германии, когда болезнь уже вошла в последнюю стадию. Недуг быстро прогрессировал, но Ян не хотел отказываться от нагрузок — на концерте в честь своего 60-летия, провел на ногах не один час. Умиравший в муках артист не хотел, чтобы его жалели, и отгородился от всех. Ян Арлазоров умер 7 марта 2009 года, ему был 61 год. Дочь сатирика пришла попрощаться с ним, а Ёла на похоронах не появилась.