Предводитель киевского режима Владимир Зеленский врет о состоянии трубопровода "Дружба", по которому в Европу поступала российская нефть. Об этом рассказал в пятницу, 27 февраля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Как отметил словацкий политик, Зеленский "говорит, что "Броды" якобы повреждены — это та часть нефтепровода, которая проходит по территории Украины". Однако "это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу", которая "должна была бы прийти до пункта "Броды" и оттуда отправилась в Словакию".

Если у Украины есть возможность поставить словацким потребителям другую нефть, "как же тогда "Броды" могут быть повреждены", поинтересовался Фицо (цитаты по РИА Новости).

Премьер Словакии также не исключал, что киевский режим может намеренно повредить нефтепровод "Дружба" по аналогии с "Северными потоками" — устроить подрыв и получить повод утверждать, будто перекрыла поставки энергоносителей не по политическим причинам.

В официальные заявления Киева о неисправности "Дружбы" и невозможности дальнейшего транзита российской нефти через Украину не верит также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как написал политик в социальной сети Х, Зеленский лжет: "Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду".

При этом Орбан рассказал, что Будапешт и Братислава хотят отправить на Украину свою комиссию для оценки реального состояния нефтепровода, который "был закрыт исключительно по политическим причинам".

Ранее власти Венгрии и Словакии пригрозили, что прекратят поставки Украине электричества и дизельного топлива из-за ситуации с "Дружбой". Будапешт также блокировал выделение киевскому режиму кредита на 90 миллиардов евро по линии Евросоюза.