Отразил атаку противника: подвиг ефрейтора Щукина

Сержант Алексей Ухов не допустил потерь среди подчинённых. Применяя тактику "кочующего миномёта", расчёт под командованием Ухова умело уходил от вражеских беспилотников. В результате контрбатарейной борьбы ликвидированы живая сила и две огневые точки ВСУ.

Ефрейтор Олег Щукин, наводчик БМП, несмотря на удары дронов противника, точно корректировал действия экипажа. Вражеская пехота была уничтожена, воздушная атака отражена. После этого Олег эвакуировал с поля боя раненых сослуживцев, чем спас им жизнь.