Сразу с трёх сторон российские подразделения ведут наступление на Константиновку. Под прикрытием БПЛА и тяжёлых видов вооружения наши штурмовые отряды взламывают оборону врага.

Противника теснят и на Запорожском участке фронта. Бойцы "Восточной" группировки атакуют в районе нескольких населённых пунктов, отражая попытки радикалов вернуть утраченные рубежи.

В точечной ликвидации националистов особенно эффективны снайперские пары. Меткими выстрелами они зачистили пулемётные и наблюдательные пункты врага, освободив дорогу для продвижения российской пехоты. А с воздуха - по врагу бьют Ми-28. Во время боевого вылета вертолёты уничтожили позиции ВСУ.