Финляндия официально попросила Россию спасти финские суда

Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии официально запросило у российской стороны помощь для судов, которые застряли во льдах в Финском заливе. Об этом рассказало финское ведомство.

Как поясняет агентство на своем официальном сайте, сложная ледовая обстановка и сильный ветер привели к тому, что грузовые суда застревают во льдах в международных водах Финского залива и территориальных водах Финляндии.

В соответствии с обычной практикой зимнего судоходства финские суда получают помощь в рамках международного сотрудничества, в том числе при участии российских ледоколов, подтверждают власти Финляндии.

Ранее сообщалось, что германский ледокол Neuwerk оказался заблокирован во льдах — вывести судно самостоятельно немецкий экипаж не сумел. Реальную помощь в подобных условиях способны оказать только российские атомные ледоколы, располагающие достаточной мощностью для прохода через тяжелые льды и проводки других судов.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп стремится догнать своего российского коллегу по такому показателю, как количество ледоколов. Это сподвигло Вашингтон к приобретению таких судов у финских властей. В Хельсинки уверяют, что первый ледокол по договоренности с Соединенными Штатами будет предоставлен в 2028 году.