Выяснилось, кто увидит парад планет в последний день зимы

Разглядеть так называемый малый парад планет с Земли невооруженным глазом не получится. Об этом предупредил в пятницу, 27 февраля, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий.

Ранее руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщала, что февраль станет месяцем затмения Солнца и малого парада планет. Под конец зимы небо украсят яркий Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун и Меркурий, а затем к ним присоединится яркая Венера.

Доцент департамента электроники, телекоммуникаций и приборостроения Политехнического института ДВФУ Петр Южаков предлагал отъехать за 15-20 километров от городов, чтобы световое загрязнение не мешало рассмотреть парад планет. Специалист отмечал, что наблюдать это явление можно будет примерно до 4 марта.

Однако Короткий заявил, что только "для наблюдателя, живущего где-то на Альфе Центавра и обладающего очень большим телескопом, будет красивая картинка Солнечной системы со стороны". Разглядеть парад планет с Земли невооруженным взглядом не получится.

Эксперт пояснил, что сейчас из планет хорошо видно только один Юпитер, который не является участником пресловутого парада. Прочие планеты либо не заметны вообще, либо очень плохо видны на фоне ярких сумерек, сообщает РИА Новости.