Гонорары Надежды Кадышевой резко упали: вот в чем дело

Ансамбль "Золотое кольцо" и его солистка Надежда Кадышева получили вторую волну популярности в прошлом году. Новые поклонники коллектива стали активно выкладывать в соцсети видео под песни Кадышевой. Хиты "Веночек" и "Течет ручей" сразили молодежь.

Юные фанаты "Золотого кольца" скупали билеты на концерты коллектива. Девушки даже ввели негласный дресс-код и приходят на шоу Кадышевой в кокошниках. Особо поклонницам приглянулся мускулистый балалаечник ансамбля. Парень получает едва ли не больше внимания, чем сама Кадышева.

На волне успеха Надежда Никитична стала брать за выступление до 20 миллионов рублей. Однако после Нового года артистка резко снизила гонорар. Теперь "Золотое кольцо" можно пригласить на праздник за 8–10 миллионов рублей. Итоговая сумма будет зависеть от региона и статуса мероприятия.

Почему так резко упал ценник на концерты Кадышевой объяснил промоутер и продюсер Эдуард Ратников. В беседе с "Абзацем" он отметил, что в индустрии наблюдается кризис.

"Могу сказать по общему положению, что рынок упал от 25 до 40%. С конца января падение просто жуткое, драматичное. Покупательская способность резко снизилась. Как надолго это – один бог ведает. То, что артисты сейчас ужимают гонорары до 50%, – это абсолютно оправданно и объясняется падением рынка", — сообщил эксперт.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>