Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет консультировать главу киевского режима Владимира Зеленского по вопросам "экономического обновления" Украины.

Как пишет The Independent, британский политик замещает неоплачиваемую должность в Международном консультативном совете президента по экономическому возрождению Украины.

Напомним, при Сунаке Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности. Предводитель киевского режима заявлял, что это "историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности" будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Летом 2024 года Риши Сунак подтвердил, что освобождает кресло главы британского правительства, поскольку Консервативная партия проиграла выборы. Штаб-квартиру тори Сунаку пришлось покидать под свист и выкрики: "Вечеринка окончена, пакуй чемоданы!"