Мать Самойловой раскрыла страшную правду про Джигана: "Оксана бы не ушла живой"

Оксана Самойлова и Джиган разводятся после 13 лет брака. Поначалу парочка хранила в тайне причины расставания, но постепенно блогерша рассказывает все больше подробностей. В реалити "Быть Оксаной и Джиганом" Самойлова ошарашила зрителей, заявив, что годами терпела измены мужа. Рэпер имел связи на стороне, а жене врал, глядя в глаза. Оксана мужу верила.

Самойлову во время развода поддерживают родители. Мама Оксаны тоже не стала молчать и высказала все, что годами терпела ради счастья дочери. Евгения Николаевна призналась, что были моменты, когда она боялась за жизнь дочери. Женщина объяснила, почему Самойлова превратила развод в реалити-шоу. Евгения Николаевна уверена, что это позволило Оксане уйти от муда целой и невредимой. Мол, если бы рядом не было операторов с камерами, Джиган не сдержал бы свой гнев.

"Все, кто знают Дениса, ее прекрасно понимают. На камерах он хороший весельчак — он совершенно не такой человек. Он очень взрывной, очень вспыльчивый, агрессивный, а когда он агрессирует, он не контролирует себя. А представьте, если бы она отдала ему эти документы (о разводе) без камер. Она бы ушла оттуда живой? Не факт", — заявила мама Самойловой.

Много лет поклонники думали, что у Джигана с тещей прекрасные отношения, но оказывается, на самом деле это не так. Евгения Николаевна считает мужа дочери неспособным отвечать за свои поступки.

"У него все виноваты, кроме него. Астрологи, тарологи, друзья, подруги — мы виноваты. А он святой. Она точно сделала правильный выбор. Нечего сказать, одни эмоции. К Денису — злость, у дочери — жалость. Главное — это все пережить", — отметила теща рэпера.

Сейчас Евгения Николаевна надеется, что у ее дочери хватит силы духа, чтобы завершить развод и не погрязнуть в скандалах. "Я бы не хотела, чтобы они сошлись. Лучше бы они показали историю, что можно разойтись по-человечески", — поделилась мама Самойловой.

Напомним, что Оксане и Джигану предстоит поделить имущество. Рэпер собирается оспорить брачный договор, который был подписан в 2020-м году. Джиган не собирается отдавать жене дом, он настаивает на разделе собственности пополам.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>