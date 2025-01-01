CAS признал решение об отстранении российских лыжников дискриминацией

Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранить российских спортсменов от международных соревнований является дискриминационным. Такой вердикт вынесла комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS).

В CAS подчеркнули, что FIS не приводит никаких обоснований того, почему считает необходимым продлить отстранение запрета на участие российских атлетов, сообщает ТАСС.

Напомним, 2 декабря 2025 года CAS обязал международную федерацию допустить россиян к участию в турнирах под российским государственным флагом. Российский министр спорта Михаил Дегтярев, подтвердил, что Россия выиграла иск к FIS.

Тем не менее, на Олимпиаде-2026, которая проводилась в Италии 6-22 февраля, Россию смогли представить только лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева — в нейтральном статусе. Лучшим результатом спортсменов на Олимпийских играх стало четвертое место Коростелева в скиатлоне.

Советник министра спорта России, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул в комментарии ТАСС, что международный лыжный спорт маргинализируется и превращается в местечковый в отсутствие российских спортсменов.