Американцы решили высадиться на Луну в 2028 году

Высадка американских астронавтов на Луну может состояться уже в 2028 году. С таким заявлением выступил в пятницу, 27 февраля, руководитель Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман.

Глава НАСА рассказал о проработке миссии Artemis III, в рамках которой планируется запуск космического корабля "Орион" на ракете-носителе Space Launch System. В случае успеха миссии американцы могут высадиться на Луне впервые с 1972 года.

Айзекман уточнил, что запустить миссию Artemis III, "если у нас получится", можно будет примерно в середине 2027 года. В этом случае откроется возможность организовать высадку астронавтов к началу или к концу 2028 года, сообщает РИА Новости.

Ранее в Центру подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина рассказали, что продолжительность первых лунных экспедиций в рамках работ по пилотируемому исследованию и освоению Луны может составлять около 25 суток. Ученые, выдержки из доклада которых приводит ТАСС, предупреждают, что непосредственно на поверхности спутника Земли можно будет работать не больше 14 суток.

Лунная миссия остается одним из важных направлений российской космонавтики. Герой России, и.о. руководителя Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко, говоря о новом отборе в отряд космонавтов "Роскосмоса", отмечал, что следующему поколению предстоит работать на новой орбитальной станции, делать следующие шаги по Луне и готовиться к полетам к другим планетам.