Киркоров признался, почему ему неловко перед коллегами: неожиданное откровение

Филипп Киркоров на протяжении десятилетий остается одной из самых ярких фигур российской эстрады. Его имя давно ассоциируется с масштабными шоу, эксцентричностью и любовью к роскоши. За годы карьеры артист привык к пристальному вниманию публики и статусу недосягаемой звезды, поп-короля. Однако за образом напыщенной суперзвезды скрывается и другая сторона — способность сопереживать тем, кто не добился таких высот.

Неожиданное признание певец сделал в недавней беседе с изданием Super. Филипп рассказал, что ему часто становится неловко перед коллегами. Мол, он то всегда на самой вершине славы, а другие вынуждены довольствоваться вторыми и третьими ролями. Киркоров отметил, что видит, как сильно стараются остальные исполнители, но так и не могут достичь его высот.

"Вот я — номер один. А вот кто-то номер два, номер три там живет... Я так смотрю на своих коллег, которые очень стараются, но у них что-то не получается. Чтобы у них появился стимул меня догнать, перегнать, я даже специально говорю: вот, у меня сейчас свой кризис", — заявил Филипп.

На откровение поп-король решился перед большим московским концертом. Киркоров три дня подряд будет радовать публику своим новым шоу. Артист не выступал целый год — с того момента, как получил травму на концерте в Петербурге.

