Трамп: США хотят снять антироссийские санкции

Соединенные Штаты хотели бы отмены санкций в отношении России при урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в пятницу, 27 февраля, американский лидер Дональд Трамп.

В ответ на вопрос ТАСС, готовы ли американские власти отказаться от санкционной политики против России, Трамп заверил, что хотел бы "обеспечить постепенную отмену санкций".

Наряду с этим политик отметил, что добивается скорейшего окончания конфликта на Украине и "хотел бы, чтобы это завершилось быстро".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что продление американских санкций против России на год было автоматическим решением. Восстановление диалога, по словам политика, это процесс сложный и "растянутый по времени", поэтому "завышенных ожиданий на этот счет у нас не было".

Также российские власти указывали на то, что любые рестрикции вредят налаживанию отношений между государствами. Так Кремль отреагировал на сообщения источников о том, что американские власти введут новые ограничительные меры в отношении России, если диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине сорвется.