Волочкова нарушила запреты врачей после операции: вот ради чего балерина пошла на риск

Анастасия Волочкова на прошлой неделе вернулась из Германии. По словам балерины, в одной из лучших немецких клиник ей сделали операцию. Теперь артистка восстанавливается дома.

Бывшая прима Большого театра осталась в восторге от немецких специалистов и даже назвала их лучшими. Но при этом Анастасия считает, что лучше медиков знает своей организм.

После процедуры врачи строго-настрого наказали Волочковой беречь себя —пройти реабилитацию и воздержаться от физических нагрузок в течение шести недель. Однако выдержать полный срок в состоянии покоя экс-прима не смогла.

Анастасия на своей странице в соцсети показала, несмотря на травму, она полна планов и устроила домашнюю тренировку, хотя с момента операции прошло всего три недели. Балерина расстелила гимнастический коврик и сделала несколько упражнений. Артистка отметила, что помнит про запреты врачей, но есть вещи поважнее ее здоровья.

"Вопреки запретам немецких профессоров я опять расстелила коврик и занималась. Делала гимнастику осторожно... Я неугомонный человек в плане физической нагрузки. Чувство дисциплины и профессионализма зашкаливает, что я могу поделать?" — заявила Волочкова.

Дело в том, что уже в начале марта Анастасия намерена выйти на сцену. Балерина не может перенести или отменить свое шоу "Одержимость", в котором танцует с 27-летним Марчелом Абаби.

