Украина использовала трубопровод "Дружба" для экспорта своей нефти в Европу и наживалась за счет таких поставок.

Как уточнили источники Reuters, Киев до прекращения поставок по "Дружбе" каждый месяц закачивал в нефтепровод около 40 тысяч метрических тонн нефти.

Нынешняя ситуация с "Дружбой" оказалась для Украины "выстрелом себе в ногу": перекрыв транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по политическим мотивам, киевский режим лишил и себя возможности зарабатывать на нефтяных поставках, хоть немного сдерживая катастрофический рост дефицита бюджета.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо уличил киевский режим во вранье о состоянии "Дружбы". Затем, пообщавшись с предводителем киевского режима по телефону, политик отметил, что Владимир Зеленский явно не заинтересован в восстановлении транзита нефти.

Венгерские власти, также оставшиеся без российской нефти, подчеркивали, что атаки киевского режима на нефтепровод "Дружба" вредят не России — это подрыв энергетической безопасности европейских государств, которые не имеют выхода к морю и потому зависят от трубопроводных поставок.