Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский признался в том, о чем Лондон и Париж "упорно молчали". Так она прокомментировала слова Зеленского о том, что он бы "с удовольствием" получил ядерное оружие от Франции и Британии. Слова Захаровой передало ТАСС 27 февраля.

"Любой другой на его месте промолчал бы из тактических соображений. Но Зеленский давно уже сказал, что он же не лох какой-нибудь, поэтому и тут не выдержал и признался в том, о чем Лондон и Париж упорно молчали", — отметила Захарова.

В интервью Sky News глава киевского режима прокомментировал опубликованные Службой внешней разведки РФ данные о том, что Украина пытается получить ядерное оружие от Британии и Франции. Он сказал, что "с удовольствием" бы получил такую помощь от стран, правда, данного предложения ему якобы не поступало.

На этой неделе пресс-бюро СВР РФ сообщило, что Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы.