Россия и США поддерживают идею переноса переговоров в Абу-Даби

Идея переноса переговоров по урегулированию конфликта на Украине из Швейцарии в Объединенные Арабские Эмираты исходит от российской стороны, ее поддержали США. Об этом 28 февраля сообщил источник ТАСС.

Так источник агентства прокомментировал заявление главы киевского режима Зеленского о том, что трехсторонняя встреча РФ, США и Украины пройдет в Абу-Даби.

"Вернуть переговоры в Абу-Даби — это больше пожелания России, Зеленский лишь поспешил их озвучить, так как это поддержали и американцы", — отметил источник.

Он добавил, что причиной переноса локации для переговоров является недостаточная нейтральность Швейцарии и ее чрезмерная близость к странам Европы.

На прошлой неделе, 18 февраля, состоялась трехсторонняя встреча российской, американской и украинской делегаций в Женеве. Глава стороны РФ Владимир Мединский назвал переговоры "сложными, но конструктивными".