В Боливии военный самолёт упал на городскую улицу

Мучительный выбор между состраданием к ближним и жаждой лёгкой наживы пришлось делать очевидцам крушения самолёта в Боливии. Борт ВВС, перевозивший пачки новых банкнот для Центробанка, потерял управление и упал на оживлённую улицу города Эль-Альто, протаранив несколько автомобилей.

Жертвами трагедии стали не менее 15-ти человек, 28 получили травмы. А купюры разлетелись вокруг места крушения. Однако, находившиеся рядом люди не пришли на помощь пострадавшим, а бросились собирать банкноты, мешая работе спасателей и медиков.

Полиция была вынуждена разгонять толпу водомётами и слезоточивым газом. В Центробанке призвали людей сдать найденные наличные. Часть обнаруженных средств представители власти сожгли на месте.