Трамвай с пассажирами сошёл с рельсов в Милане

В центре Милана трамвай сошёл с рельсов и врезался в витрину магазина. Жертвами аварии стали два человека, более тридцати пострадавших доставлены в больницы.

По данным следствия, водитель трамвая не смог затормозить перед остановкой и на высокой скорости проскочил стрелку. В результате столкновения со зданием машина сильно накренилась. Погибли прохожий и один из пассажиров. Состояние нескольких находившихся в салоне людей оценивается, как тяжелое.

Причины аварии пока не установлены. Среди версий - внезапное недомогание водителя и неисправность стрелочного механизма.