Счёт жертв нового противостояния Афганистана и Пакистана идёт на сотни

Крайне напряжённой остаётся ситуация на афгано-пакистанской границе. Кабул предпринял новую волну атак на блокпосты соседней страны.

После применения талибами ударных БПЛА в Пакистане запрещены полёты всех дронов. В Исламабаде сообщили о результатах ответных ударов по Афганистану: за сутки ликвидировано до трёхсот военнослужащих противника, уничтожены 135 танков и бронемашин. В свою очередь, Кабул отмечает большое количество жертв среди мирного населения, в том числе, женщин и детей.

После жёсткого ответа со стороны Пакистана, начавший эскалацию "Талибан" заявил о готовности искать мирное решение конфликта, и провёл консультации с возможным посредником - властями Катара.