Израиль нанёс превентивный удар по Ирану

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В Тегеране прозвучало три взрыва, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури в Тегеране, пишет Fars News Agency.

После ударов по Ирану в Израиле ожидают ответной ракетной и дроновой атаки. По всему Израилю объявлен режим чрезвычайного положения. Также известно, что Израиль закрыл своё воздушное пространство.

Ранее о возможном военном решении иранской ядерной программы заявлял президент США Дональд Трамп. Пентагон стянул в регион дополнительные силы, но пока приказа об ударах по иранским военным и ядерным объектам из Белого дома не поступало.