Собянин рассказал о благоустройстве территории у транспортного узла "Народное Ополчение"

В Москве создают комфортную среду для пешеходов и пассажиров городского транспорта. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, среди планов - благоустроить территорию возле пересадочного узла "Народное Ополчение".

Он связывает две одноимённые станции метро - Большой кольцевой и строящуюся Рублёво - Архангельской линии, а также наземные маршруты. Работы пройдут на территории площадью более девяти гектаров. Там разобьют сквер, построят общественно-деловой комплекс и реконструируют почти полтора километра улично-дорожной сети.