Долгожданное событие в мире исторической науки. В Москве представили первые тома полного собрания сочинений Евгения Тарле. Выдающийся советский учёный, ещё при жизни признанный мировым классиком, оставил около шестисот работ, которые охватывают несколько столетий западноевропейской и российской истории. Многие из них публикуют впервые.

Отличительной чертой стиля Тарле называют его умение совместить серьёзный научный подход с литературным изложением. Благодаря чему, его книги всегда вызывали интерес как у коллег, так и у широкой аудитории. Полное собрание представлено в 12-ти томах и впоследствии будет дополнено трудами лауреатов Премии имени Тарле.