Дыхание весны: в Абхазии приступили к сбору мимозы

Солнечные кисти и нежное благоухание. В Абхазии и на юге России распустилась мимоза. В садах кипит работа - собирают цветы вручную и нередко на большой высоте. Уже скоро сотни тонн отправят в разные регионы нашей страны. Ведь эти пушистые символы весны по традиции дарят в Международный женский день.

"Золотая лихорадка" началась! Декоративная серебристая акация, которую все привычно называют мимозой, уже вовсю цветёт. Эти волшебные солнечные цветы - одни из главных символов весны. В Абхазии их - целые плантации. Погода в этом году не радовала, сетуют фермеры - постоянные температурные качели.

Но, несмотря на это, урожай в этом году вышел богатый. Но чтобы собрать его фермерам не помешают навыки каскадёров - зачастую приходится проявлять чудеса ловкости, работать на большой высоте. Веточки срезают очень аккуратно, важно не повредить дерево.

Каждую весну из Абхазии в разные российские регионы отправляется более двухсот тонн мимозы. И этот год не станет исключением. Первые три тысячи тонн - уже в пути.

Урожай сейчас собирают и в Сочи. Сезон мимозы продлится всю первую половину марта. И конечно эти волшебные жёлтые цветы станут украшением букетов к 8 Марта. Веточки мимозы отлично сочетаются с разными цветами - тюльпанами, нарциссами, розами, добавляя лёгкости и ярких красок.