Владимир Зеленский признался в том, о чём Лондон и Париж упорно молчат. Так в нашем МИДе прокомментировали слова главаря киевского режима о том, что он с радостью разместил бы ядерное оружие.

Интервью Владимира Зеленского британскому телеканалу Sky News задумывали, как опровержение заявлений российской разведки о том, что Англия и Франция собираются передать Украине ядерные компоненты. Но что-то пошло не по плану.

Репортёр задаёт вопрос главарю киевского режима: "Кремль заявляет, что Украина пытается получить ядерное оружие через Великобританию и Францию Это так?". "С удовольствием. Но у меня не было никаких предложений. Но с удовольствием. Русские должны знать, что, если кто-то захочет...". На полуслове журналист прерывает Зеленского, не дав ему сболтнуть лишнего.

Теперь становится ясно, что имели ввиду в Киеве, когда требовали от своих кураторов неких гарантий безопасности. Да и подозрительная активность британских русофобов тоже настораживает. Неудачливый премьер Риши Сунак, о котором почти два года не было ни слуху, ни духу, вновь в игре. Стало известно, что он будет консультировать Зеленского по экономическому возрождению Украины, хотя во время его премьерства британская экономика ушла в стагнацию.

Венгрия и Словакия инициировали инспекцию на трубопровод "Дружба", где по словам Зеленского, произошли якобы технические неполадки. Но тот комиссию не пустил, возмущён Виктор Орбан. Поддержку Венгрии не раз выражал американский президент. Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что не намерен отказываться и от мирных переговоров.