В массированной атаке на Иран участвуют США

В атаке на Иран, начавшейся утром 28 февраля, помимо Израиля, принимают участие американские военные. NYT сообщает, что десятки ударов по Ирану наносятся силами штурмовых самолётов ВВС США, базирующихся на базах по всему Ближнему Востоку и на авианосцах. Это подтверждает и Reuters, ссылаясь на американского чиновника: агентство сообщает, что США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря.

Под удары попали Министерство разведки, Министерство обороны, штаб-квартира КСИР, резиденция верховного лидера Али Хаменеи и Организация по атомной энергии, многочисленные военные и гражданские объекты по всей стране. Взрывы слышны в Исфахане, Куме, Кередже, Керманшахе, Лурестане и Тебризе. Удары продолжаются волнами.

Иран и Израиль закрыли свои воздушные пространства. Иранский чиновник заявил Reuters, что Тегеран готовится к ответным мерам и ответ будет сокрушительным.