Миротворец Трамп отдал приказ бомбить Иран

США начали масштабную военную операцию против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, действия Ирана несли прямую угрозу Штатам, американским войскам и военным базам за рубежом.

Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

В атаке на Иран, начавшейся утром 28 февраля, помимо США, принимает участие Израиль. В Тегеране под удары попали Министерство разведки, Министерство обороны, штаб-квартира КСИР, резиденция верховного лидера Али Хаменеи и Организация по атомной энергии, а также многочисленные военные и гражданские объекты по всей стране. Взрывы слышны в Исфахане, Куме, Кередже, Керманшахе, Лурестане и Тебризе. Удары продолжаются волнами.

Иран и Израиль закрыли свои воздушные пространства. Иранский чиновник заявил Reuters, что Тегеран готовится к ответным мерам и ответ будет сокрушительным.