Иран запустил десятки ракет в сторону Израиля

Иран, как и обещал, ответил на удары США и запустил десятки баллистических ракет в сторону Израиля, сообщает иранское агентство Nour News. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны готовиться к стойкости в ближайшие дни из-за начавшейся операции против Ирана.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

В Тегеране под удары попали Министерство разведки, Министерство обороны, штаб-квартира КСИР, резиденция верховного лидера Али Хаменеи и Организация по атомной энергии, а также многочисленные военные и гражданские объекты по всей стране. Взрывы слышны в Исфахане, Куме, Кередже, Керманшахе, Лурестане и Тебризе. Удары продолжаются волнами.

Иран и Израиль закрыли свои воздушные пространства. Российские авиакомпании отменили или скорректировали часть рейсов, проходящих над Ближним Востоком.