Иран нанёс удары по американским базам на Ближнем Востоке

Власти Ирана сообщили, что считают законными военными целями все объекты в регионе, связанные с Израилем и США. Уже нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Кувейте, Бахрейне, Иордании, взрывы раздались в столице ОАЭ Абу-Даби.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

В Тегеране под удары попали Министерство разведки, Министерство обороны, штаб-квартира КСИР, резиденция верховного лидера Али Хаменеи и Организация по атомной энергии, а также многочисленные военные и гражданские объекты по всей стране.

Иран, Израиль и ещё несколько стран на Ближнем Востоке закрыли свои воздушные пространства. Российские авиакомпании отменили или скорректировали часть рейсов, проходящих над Ближним Востоком.