Российские войска освободили Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации также говорится, что авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВПК Украины, местам запуска беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ.

Ещё силы ПВО за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб, десять снарядов HIMARS, крылатую ракету "Фламинго" и 315 беспилотников противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.