Завершилась реставрация церкви Живоначальной Троицы в Хорошёве

В Москве завершили реставрацию церкви Живоначальной Троицы в Хорошёве, которая признана объектом культурного наследия. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, это единственная сохранившаяся часть старинного дворцового ансамбля.

Храм был возведён по велению Бориса Годунова в конце XVI века. Облик церкви с годами менялся, однако некоторые элементы остались почти не искажёнными. Масштабная реставрация началась три года назад. Специалисты привели в порядок внутреннее убранство, белокаменный цоколь и декор, кирпичную кладку, архитектурные детали фасадов и колокольню.