Молодые одарённые музыканты выступили в Москве

Юные таланты выступают сегодня в Москве. Концерт стипендиатов благотворительного фонда "Новые имена" объединил одарённых молодых музыкантов. Это победители и финалисты крупнейших всероссийских и международных конкурсов.

Со сцены прозвучали произведения разных эпох и стилей - от барокко до романтизма и мелодии ХХ века. Артисты исполнили сочинения выдающихся композиторов, чьё творчество составляет золотой фонд мировой музыкальной культуры. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.