Российским туристам на Ближнем Востоке посоветовали обращаться за помощью в посольства

В странах Персидского залива, попавших под ракетную атаку Ирана, сейчас находится около 70 тысяч российских туристов, сообщили в АТОР. В Объединённых Арабских Эмиратах - 50 тысяч наших туристов. Все самолёты из России в страну перенаправляют обратно. В Абу-Даби продолжают раздаваться взрывы, один из них прогремел возле аэропорта, другой - рядом с гостиницей, где живут россияне. Огромные пробки в Дубае - люди массово пытаются покинуть город.

Как сообщили в нашем Минтрансе, приостановлены также рейсы в Иран и Израиль. В МИДе напомнили номер круглосуточной горячей линии департамента ситуационно-кризисного центра (+7-495-695-4545), а также экстренных телефонов посольств в Иране, Израиле, Катаре и Бахрейне.

Сообщили и об оптимальных маршрутах выезда из Ирана - через Армению, а также Азербайджан. При этом заблаговременно необходимо получить разрешение Баку на пересечение границы.

Наших соотечественников просят проявлять осторожность и бдительность, избегать мест массового скопления людей, по возможности оставаться дома или в отеле.