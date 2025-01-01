Названы условия для продолжения работы Telegram в России

Мессенджер Telegram сможет продолжить работу в России при условии выполнения администрацией платформы всех предъявленных требований. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, сообщает ТАСС.

Ранее Боярский объяснил, что Telegram в России не блокируют полностью, потому что это не только сервис для обмена сообщениями, но и большая соцсеть, в которой многие люди и организации создали свои каналы.

В августе 2025 года Роскомнадзор ввёл частичные ограничения звонков в Telegram. Основанием для этого стали действия мошенников и террористов. В начале этого года в мессенджере замедлена загрузка фотографий и видеофайлов.

Ранее сообщалось, что от владельцев Telegram Роскомнадзор требует разместить серверы на территории России, обеспечить защиту персональных данных российских пользователей, принять меры по противодействию мошенничеству, противодействовать использованию платформы в экстремистских и террористических целях, зарегистрировать юридическое лицо в России, переместить обработку и хранение персональных данных пользователей на территорию России, уплачивать налоги в России, блокировать запрещённый контент.