МИД России осудил безрассудную агрессию США и Израиля против Ирана

Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Также на Смоленской площади заявили, что Москва готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права и баланса интересов вокруг Ирана. Безрассудную вооружённую агрессию США и Израиля российские дипломаты назвали неспровоцированной, сообщает ТАСС.

"США и Израиль погружают Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, побуждают страны обзаводиться серьезными средствами против угроз", - говорится в заявлении МИД. Также российские дипломаты призвали руководство ООН и МАГАТЭ немедленно дать объективную оценку безответственным действиям Вашингтона и Тель-Авива.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

В Тегеране под удары попали Министерство разведки, Министерство обороны, штаб-квартира КСИР, резиденция верховного лидера Али Хаменеи и Организация по атомной энергии, а также многочисленные военные и гражданские объекты по всей стране. Иран ответил на агрессию ракетными ударами по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Иран, Израиль и ещё несколько стран на Ближнем Востоке закрыли свои воздушные пространства. Российские авиакомпании отменили или скорректировали часть рейсов, проходящих над Ближним Востоком.