Более 50 человек погибли во время удара по школе в иранском Минабе

В городе Минабе на юге Ирана атакой разрушено здание школы. Как сообщает агентство IRNA, погибли 57 человек, ещё более 40 получили ранения и травмы. На кадрах, которые сняли очевидцы сразу же после попадания ракеты, видно, что здание практически полностью разрушено. Из-под завалов идёт дым, рядом слышны крики людей.

Чья ракета попала по школе не сообщается. В Тегеране пообещали, что удар по школе не останется без ответа.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

В Тегеране под удары попали Министерство разведки, Министерство обороны, штаб-квартира КСИР, резиденция верховного лидера Али Хаменеи и Организация по атомной энергии, а также многочисленные военные и гражданские объекты по всей стране. Иран ответил на агрессию ракетными ударами по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Иран, Израиль и ещё несколько стран на Ближнем Востоке закрыли свои воздушные пространства. Российские авиакомпании отменили или скорректировали часть рейсов, проходящих над Ближним Востоком.

Россия потребовала немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. В Москве выразили готовность содействовать поиску мирных развязок на базе международного права и баланса интересов вокруг Ирана.