Лавров позвонил главе МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Ирана. В разговоре с Аббасом Арагчи он осудил ничем не спровоцированное вооружённое нападение США и Израиля на Иран, сообщили в российском дипведомстве. Агрессия Вашингтона и Тель-Авива сорвала переговоры о мирном урегулировании вокруг иранской ядерной программы, констатировал Лавров.

Ранее сегодня МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Москва готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права. Безрассудную вооружённую агрессию США и Израиля против Ирана на Смоленской площади назвали неспровоцированной.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

В Тегеране под удары попали Министерство разведки, Министерство обороны, штаб-квартира КСИР, резиденция верховного лидера Али Хаменеи и Организация по атомной энергии, а также многочисленные военные и гражданские объекты по всей стране. Иран ответил на агрессию ракетными ударами по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Иран, Израиль и ещё несколько стран на Ближнем Востоке закрыли свои воздушные пространства. Российские авиакомпании отменили или скорректировали часть рейсов, проходящих над Ближним Востоком.