Собянин рассказал о вкладе энергетиков в развитие Москвы

В стремительное развитие столицы огромный вклад вносят энергетики. О роли людей этой профессии рассказал Сергей Собянин.

В прошлом году специалисты обеспечили электроэнергией и дополнительной мощностью более 11 тысяч объектов. Мэр назвал основные и самые значимые: Национальный космический центр имени Терешковой, Центральный телеграф и центральная площадь спорткомплекса "Лужники".

Ещё к электросетям подключены около двух с половиной тысяч новых жилых комплексов, станции метро, зарядные станции для электробусов.