Россия, Китай, Франция, Бахрейн и Колумбия запросили срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на наше представительство в международной организации. Заседание пройдёт в 16:00 по Нью-Йоркскому времени.

Ранее МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Безрассудную вооружённую агрессию США и Израиля против Ирана на Смоленской площади назвали неспровоцированной.

Днём 28 января президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности на тему ситуации вокруг Ирана.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

В Тегеране и других городах страны под удары попали военные и гражданские объекты. Иран ответил на агрессию ракетными ударами по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке, в Тегеране пообещали продолжить ответные удары и применить более мощное оружие.

Иран, Израиль и ещё несколько стран на Ближнем Востоке закрыли свои воздушные пространства. Российские авиакомпании отменили или скорректировали часть рейсов, проходящих над Ближним Востоком.