Стало известно о подвиге старшины Варламова на спецоперации

Гвардии младший сержант Вячеслав Переярченко при штурме вражеского опорника отвлёк внимание боевиков на себя и дал возможность подчинённым занять позиции для атаки. Неприятель был выбит с занимаемых рубежей без потерь с нашей стороны.

Гвардии старшина Евгений Варламов, командуя расчётом гаубицы "Мста-С", поддерживал наступление штурмовиков. Несмотря на удары fpv-дронов, Евгений оперативно и точно рассчитывал данные для стрельбы. Были подавлены опорники ВСУ с пулемётными гнездами, и путь для передовых отрядов расчищен.