Как изменится жизнь россиян с 1 марта 2026 года

С 1 марта россиян ждут важные изменения и нововведения в разных сферах жизни. Теперь единый срок оплаты услуг ЖКХ продлен до 15-го числа ежемесячно, квитанции будут приходить 5-го числа.

Вступают в силу обновленные Правила предоставления гостиничных услуг. Для путешественников теперь базы отдыха, кемпинги и другие объекты будут работать по единому стандарту.

С этого дня вступают в силу изменения для будущих водителей. С 38-ми до 42-х увеличены обязательные часы при обучении на права категории B.

Теперь без согласия пользователя запрещено автоматическое списание денег за подписки. Если вы отвязали карту - платежи прекращаются.

Обязательным стало размещение вывесок и надписей на русском языке. Использование иностранных слов допускается только в случаях, предусмотренных законом и при дублировании на русском.