Власти Ирана подтвердили гибель аятоллы Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате авиаударов США и Израиля. Об этом сегодня объявило государственное телевидение страны. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить и сообщил о скором начале еще более разрушительных атак против Израиля и США. В Иране объявлен 40-дневный траур.

Сейчас стороны конфликта продолжают обмениваться ударами. Телевидение Ирана распространяет кадры запуска ракет по целям в Израиле, Катаре, Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Бахрейне. Как сообщается, в ход пошли гиперзвуковые ракеты "Фаттах" с тяжёлыми боеголовками, а также баллистические ракеты "Саджил". После попадания по штаб-квартире Пятого флота США, расположенной в столице Бахрейна, там начался сильный пожар. Под удар попали все военные базы соединённых штатов, находящиеся в регионе.

В портах Саудовской Аравии горят хранилища нефти. В израильских городах на улицах беспрерывно ревёт сирена воздушной тревоги. Люди покидают дома и устремляются в бомбоубежища. ПВО страны работает в непрерывном режиме. В столице Катара на улицах паника. Крики людей сливаются с разрывами в воздухе и взрывами на земле. Одна из сбитых системами ПВО иранская ракета упала прямо на оживлённую магистраль. В Дубае сбитая ракета упала на отель Palm Jumeirah.

Приходят сообщении об эвакуации туристов из элитного района вокруг башни Бурдж-Халифа, так он находится под ударом иранских беспилотников. Тысячи туристов, которые решили покинуть страны, застряли в аэропортах. Временно полностью прекращено авиасообщение между Россией с Израилем и Ираном. Как сообщили в Росавиации и Минтрансе, вывоз туристов из стран Персидского залива будет проходит по обходным маршрутам полётов.

Как заявили власти Ирана, ракетная атака на американские базы и военные объекты на территории стран Персидского залива и Израиля - это лишь ответная мера. Иран нанёс удар после того, как в субботу утром Израиль начал свою военную операцию под названием "Рык льва". Первые взрывы прогремели в Тегеране, а вскоре и над другими городами страны.

В Росатоме сообщили, что из Ирана к настоящему моменту вывезены дети сотрудников и весь избыточный персонал, который работал на площадке АЭС "Бушер" и в самом Тегеране.