Россия на Совбезе ООН потребовала прекратить удары по Ирану

Россия требует от США и Израиля немедленно прекратить агрессию против Ирана и вернуться за стол переговоров. Об этом заявил на экстренном заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул: военная авантюра создаёт опасность гуманитарной, экономической и ядерной катастрофы. Он подверг резкой критике лицемерную позицию европейских стран, которые осудили лишь ответные удары со стороны Ирана.

Формальный повод к началу операции - сообщения Вашингтона и Тель-Авива о разработке Тегераном ядерного оружия - Небензя назвал несостоятельными, что подтверждают доклады МАГАТЭ. А нападение на суверенное государство в разгар переговоров указывает на то, что для американцев они были лишь ширмой для подготовки вторжения в нарушение норм международного права.

"Военная операция США и Израиля стала настоящим предательством дипломатии. Эти страны вновь применяют военную силу против Ирана в самый разгар переговоров. Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину", - отметил российский дипломат.