На окраинах Красноармейска идёт наступление российских войск

Тяжёлые бои идут к западу от Красноармейска, там наши подразделения ведут штурм населённого пункта Гришино. Как сообщают с передовой, большая часть села находится под контролем российских войск.

Но радикалы продолжают цепляться за последние рубежи и укреплённые точки. Националистов, которые пытаются скрыться в развалинах или лесополосах, ликвидируют операторы ударных дронов.

А на правом берегу Днепра действуют расчёты БПЛА ивановских десантников. При помощи беспилотников они проводят разведку вражеских позиций, корректируют огонь нашей артиллерии и ведут контроль контрбатарейной борьбы.