Москвичи не увидели парад планет из-за тумана

В последнюю ночь зимы россиян порадовало редкое астрономическое явление - парад планет. Рядом на небосводе оказались Сатурн, Нептун, Венера и Марс. Впрочем, невооружённым глазом можно было рассмотреть только Сатурн и Венеру, и то при хорошей погоде, а остальные только в мощный телескоп.

Такой парад случается раз в 19-ть лет. Его еще называют малым парадом, поскольку участвуют меньше пяти планет. Да и видны они очень низко над горизонтом. Высокие шансы насладиться зрелищем у жителей Сибири.

Но не стоит отчаиваться, планеты не уйдут с одной линии еще несколько суток. Символично, что небесный парад проходит в честь наступающей весны.