В Белгородской области начались веерные отключения электроэнергии

В Белгородской области вводятся веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Власти пошли на этот шаг в связи с поражением объектов инфраструктуры украинскими дронами и ракетами. Губернатор предупредил жителей нескольких муниципалитетов, что в их домах произойдёт снижение параметров тепла, а также будет отключено водоснабжение.

"Проведение ремонтных работ необходимо. Потому что слишком большие разрушения энергетической инфраструктуры, и нашим энергетикам нужно время на восстановление", - сообщил Гладков.