Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что она подрывает международный мир и стабильность, сообщает ТАСС. Гутерриш также призвал к незамедлительному прекращению боевых действий.

Через несколько часов (в 16:00 по Нью-Йоркскому времени) на экстренное заседание соберётся Совет безопасности ООН. Созыв Совбеза из-за ситуации вокруг Ирана инициировали несколько стран, в том числе Россия. Докладчиком будет генсек ООН.

Ранее МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Безрассудную вооружённую агрессию США и Израиля против Ирана на Смоленской площади назвали неспровоцированной.

Днём 28 января президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности на тему ситуации вокруг Ирана.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. В Тегеране и других городах страны под удары попали военные и гражданские объекты. Иран ответил на агрессию ракетными ударами по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Иран, Израиль и ещё несколько стран на Ближнем Востоке закрыли свои воздушные пространства. Российские авиакомпании отменили или скорректировали часть рейсов, проходящих над Ближним Востоком.